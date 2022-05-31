نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي “نتائج الطلاب” الإستعلام برقم الجلوس عن نتائج جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي هي الجملة الأكثر بحثا الآن عبر محرك البحث جوجل، وخاصة أنه هناك الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون لحظة الاعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، بعد ان انتهى الطلاب رسميا من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ عدة أيام، وخاصة بعد اعلان وزارة التربية والتعليم عن أنه سوف يتم نشر نتائج ودرجات الطلاب عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي، وذلك اسوة بباقي صفوف النقل التي تم الاعلان عنها بالفعل عبر الموقع، وتمكن الالاف من الطلاب وأولياء الأمور من استخراجها بشكل الكتروني،وسوف نوضح لكم أهم التفاصيل في السطور التالية.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً عن تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتائج هذا العام من خلاله، في ظل تصاعد الوباء العالمي ومخاوف الحكومة المصرية من انتشار فيروس كورونا من جديد في البلاد، في حالة إذا انتشرت مجددا ظاهرة الزحام والتكدس أمام المدارس ومديريات التربية والتعليم، وذلك فضلا عن الاخبار التي تدور في العالم الآن حول انتشار فيروس جديد ينتشر بالعدوى ويطلق عليه انفلونزا القردة، وهو ما دفع الوزارة إلى ضرورة إيجاد طرق آمنة وفعالة لحماية ابنائها، وكان الاتجاه إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين هو الحل الامثل في مثل تلك الظروف.

بوابة نتائج التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، لذلك تتزايد معدلات البحث بشكل ملحوظ عن بوابة نتائج التعليم الاساسيالذي يتم رفع النتائج من خلاله، ومن الجدير بالذكر أنه أوضحت المصادر أنه يتم الآن اعتماد النتيحة من قبل المحافظين في كل محافظة ليتم اعلانها عقب ذلك مباشرة، وقد حددت الوزارة مجموعة من الخطوات لاستخراج النتيجة وتتمثل في التالي:

الدخول مباشرة على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي .

. تحديد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

ادخال بيانات الطالب من الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر التفاصيل في غضون دقائق.

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، وكما ذكرنا لكم اعزائي الطلاب واولياء الامور ان النتائج من المقرر ان تظهر بشكل الكتروني خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، والتي يمكن الدخول اليها عبر الرابط المُرفق في السطور السابقة، ومن خلال ما ذكرناه من خطوات ييمكنكم الآطلاع على نتائجكم بكل سهولة.