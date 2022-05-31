نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2022 لجميع المحافظات على بوابة النتائج الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ بضعة أيام في لجان امتحان مجهزة ومؤمنة جيدا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومنذ ذلك الوقت وقد تزايدت معدلات البحث بشكل كبير عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2022 من قبل الاف الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على معدلاتهم ومجهودهم طوال العام، ويشعر الطلاب وأولياء أمورهم بحالة من القلق والتوتر، وذلك نظرا لأهمية تلك المرحلة في مسيرة الطلاب التعليمية، وفي التقرير التالي نرصد لكم أهم وأبرز التفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2022

على الرغم من أنه لم يلبث أن ينتهي الطلاب من تأدية امتحاناتهم منذ أيام قليلة، إلا أنه لم تهدأ عمليات البحث عن تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2022، من حيث موعد ظهور النتيجة وكيفية الحصول عليها وغيرها من الأمور التي تشغل بال الطلاب وذويهم، وفي سياق متصل كانت قد أعلنت بعض المصادر أن اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة منذ ساعات قليلة بنسبة نجاح تعدت الـ 82.6% حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لحوالي ١٨٣٨٨١ طالبا وطالبة نجح منهم ١٥٠١٣٤ طالبا وطالبة\، كما أشارت المصادر إلى أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية قد بلغ 91 طالب وطالبة.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2022

ومن المتوقع الإعلان رسميا عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر رابط مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني يحب اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب أن تضغط على الرابط المركزي المخصص لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، من وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك اضغط على رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. ومنه يجب اختيار الخدمات الإلكترونية.

اضغط على قسم نتائج الطلاب.

حدد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

ادخل اسم الطالب ثلاثي ورقم جلوسه.

اضغط على زر عرض النتيجة، وانتظر دقائق حتى يتم تحميل النتيجة.

مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية لكافة طلاب الصف الثالث الاعدادي من جميع محافظات مصر، يبحث الآلاف من الطلاب عن رابط وكيفية الحصول على النتيجة الكترونياً، هذا ومن المقرر وفقاً لبيان مصدر رسمي من وزارة التربية والتعليم ان تظهر النتائج فور اعتمادها مباشرةً على موقع النتائج الرسمي “بوابة نتائج التعليم الاساسي”.