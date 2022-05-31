روسيا تعلن قصف 38 نقطة قيادة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات المدفعية قصفت 38 نقطة قيادة أوكرانية و417 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز SU-25 في مقاطعة نيكولاييف.

وأضافت الوزارة أن القصف الجوي الروسي ساهم في تحييد 290 مسلحا “قوميا” في أوكرانيا.

وأشار البيان الروسي إلى أن القوات عثرت على شاحنة مزودة بنظام تبريد معطل في “آزوفستال” حيث تم تخزين 152 جثة لمسلحين قتلى.