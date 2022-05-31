ارتفاع سعر المكرونة 50%.. البقالة والأمن الغذائى البريطانى فى خطر

جدة - نرمين السيد - لا تزال التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على الأمن الغذائى فى جميع أنحاء العالم، تحديدا فى بريطانيا التى أصبحت تعانى من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء.





هذا ما كشفته بيانات جديدة لمكتب الإحصاء الوطنى فى المملكة المتحدة، إذ أعلن ارتفاع بعض السلع من جديد مثل المكرونة التى ارتفعت بنسبة 50 % منذ العام الماضى وسط ارتفاع تكاليف البقالة فى السوبر ماركت.‏

كما شهدت رقائق البطاطس ثانى أسرع معدل زيادة خلال نفس الفترة، مع زيادة بنسبة 17%، كذلك ‏شهد أحد العناصر الأكثر شيوعًا فى القائمة زيادة فى معدل الأسعار بنسبة 16% وهو الخبز.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أظهرت خمسة منتجات غذائية زيادة بنسبة 15% على الأقل، وذلك بسبب الحصار الروسى لموانئ البحر الأسود، إذ ترك 25 مليون طن من الحبوب عالقة ‏فى أوكرانيا، مما يهدد المجاعة فى العديد من البلدان.‏

من جانبه، قال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين فى احدى الشركات: "ستتعرض الأسرة المتوسطة ‏الآن لزيادة محتملة فى الأسعار تبلغ 271 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا"، وأضاف أن معظم هذا الإنفاق ‏مخصص للضروريات اليومية غير التقديرية والتى سيكون من الصعب تقليصها مع تقلص الميزانيات".‏