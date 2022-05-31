نبيه برى رئيسا للبرلمان اللبنانى

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "الشرق" اللبنانية، أن برى حصل على 65 صوتا، وهى النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة. يشار إلى أنه فى 15 مايو الجارى، جرت عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين لانتخاب 128 نائباً سيمثلون اللبنانيين لمدّة أربع سنوات فى البرلمان.

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