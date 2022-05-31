يونيفيل: العلاقة مع الجيش اللبنانى حافظت على الهدوء بطول الخط الأزرق

جدة - نرمين السيد - قال رئيس بعثة القوات الدولية لحفظ السلام العاملة فى جنوب لبنان "اليونيفيل"، وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، إن العلاقة مع الجيش اللبنانى أثبتت أهميتها فى الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق، وذلك خلال تصريحات على هامش احتفال أقامته "اليونيفيل"، أمس الإثنين، فى اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة فى مقرها العام بمنطقة الناقورة جنوب لبنان.





وحسبما جاء فى بيان "اليونيفيل"، أضاف لاثارو: "لا يمكننا القيام بعملنا بدون شركائنا فى المجتمعات، والمجتمع المدنى، والمؤسسات الدينية، ووسائل الإعلام، والحكومات، والدول المساهمة، ومؤسسات الأمم المتحدة، وغيرهم. ولا يتحقق كل ما نقوم به بدون أن نعمل وننسق معه يوما بيوم شريكنا الاستراتيجى، الجيش اللبنانى". وأشاد القائد العام لقوات اليونيفيل "بعشرات الآلاف من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الذين خدموا مع (اليونيفيل) على مدار 44 عاما من وجودها، بما فى ذلك أكثر من 11 ألف عسكرى ومدنى يخدمون اليوم مع البعثة". وفى عام 2002، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 مايو يومًا للاحتفال باليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة للإشادة بمهنية وتفانى وشجاعة حفظة السلام العسكريين والمدنيين الذين يخدمون فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لتخليد ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم فى سبيل السلام.

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