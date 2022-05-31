التضخم ينهش ألمانيا.. والأجور تتراجع

وبحسب مكتب الإحصاء، يعنى هذا الأمر أن معدل التضخم فى ألمانيا واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي. ففى مارس الماضى، قفز معدل التضخم السنوى إلى 7.3%، وفى أبريل بلغ معدل التضخم السنوى 7.4%، الأمر الذى تسبب أيضا فى التهام أجور الألمان.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فأن الأجور ارتفعت بنسبة 4% فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام على أساس سنوى، إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.8 % خلال نفس الفترة، ما يعنى أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة 1.8%.
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