التضخم ينهش ألمانيا.. والأجور تتراجع

جدة - نرمين السيد - تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى انتكاسة اقتصادية جديدة وتزايد فى حدة التضخم الاقتصادى بألمانيا، إذ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادى الألمانى، ارتفاع معدل التضخم فى البلاد خلال شهر مايو الجارى بنسبة 7.9% على أساس سنوى.





وبحسب مكتب الإحصاء، يعنى هذا الأمر أن معدل التضخم فى ألمانيا واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي. ففى مارس الماضى، قفز معدل التضخم السنوى إلى 7.3%، وفى أبريل بلغ معدل التضخم السنوى 7.4%، الأمر الذى تسبب أيضا فى التهام أجور الألمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فأن الأجور ارتفعت بنسبة 4% فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام على أساس سنوى، إلا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.8 % خلال نفس الفترة، ما يعنى أن الأجور الحقيقية تراجعت بنسبة 1.8%.