العراق يطلق عملية أمنية واسعة فى نينوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة فى محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى.





وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن القوات الأمنية شنت عملية تفتيش واسعة النطاق وبدعم من الجيش فى جنوب شرق مدينة تلعفر بمحافظة نينوى، لملاحقة والقضاء على عصابات داعش الإرهابية.. مشيرة إلى أن العملية تهدف لتفتيش جبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان فى شمال غرب البلاد. يأتى هذا فى الوقت الذى تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة فى مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابى وقمع العمليات الإرهابية بالبلاد.

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