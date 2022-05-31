بريطانيا.. قرار بشأن محطات الفحم الحجرى لمواجهة أزمة الطاقة

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الحكومة البريطانية فى بيان: "من الطبيعى أن نستكشف مروحة واسعة من الخيارات لتعزيز أمن الطاقة والإمدادات لدينا"، مضيفة أنه "حتى إذا لم يكن هناك نقص، فقد نضطر إلى إبقاء محطات الطاقة التى تعمل بالفحم الحجرى مفتوحة" فى فصل الشتاء المقبل.
كما أكد مصدر مطلع على الملف، أن انخفاض صادرات الغاز الروسى إلى أوروبا قد يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 6 ملايين منزل فى بريطانيا خلال فصل الشتاء المقبل، خلال ذروة ساعات الاستهلاك.
وتعتمد بريطانيا بشكل كبير على الغاز فى إنتاج الكهرباء، إلا أنها تستورد من روسيا كميات محروقات أقل بكثير من أى دول أوروبية أخرى، حيث أعلنت بريطانيا أنها تعتزم الاستغناء عن كل وارداتها من النفط والفحم الروسيين بنهاية هذا العام، مؤكدة عزمها أيضًا على وقف وارداتها من الغاز الروسى تمامًا فى نهاية المطاف.
وبحسب الوكالة، فقد طلب وزير الطاقة البريطانى، كواسى كوارتنج، من مشغلى آخر ثلاث محطات حرارية فى البلاد لا تزال تعمل بالفحم الحجرى إبقاءها مفتوحة، وكان يفترض بهذه المحطات أن تخرج من الخدمة نهائيًا فى سبتمبر المقبل، وشدد الوزير على أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بهدفها، وهو التخلص تدريجيًا من الفحم الحرارى بحلول أكتوبر 2024.
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