الفلبين توافق على استخدام لقاح موديرنا للأطفال

جدة - نرمين السيد - وافقت هيئة الغذاء والدواء فى الفلبين على استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما، وذلك حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.





وأشارت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أن الهيئة قامت بتعديل إذن استخدام لقاح "موديرنا" فى حالات الطواريء ليشمل الفئة العمرية المذكورة فى 20 مايو الجارى.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد وافقت فى وقت سابق على استخدام لقاح "فايزر" المعاد صياغته للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ولقاح "سينوفاك" للأعمار من 6 سنوات فيما فوق.

وعلى صعيد أخر، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بمتحور أوميكرون (بى إيه 2) فى ولاية "فيساياس الغربية"، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بهذا المتحور فى جميع أنحاء البلاد إلى 22 حالة.

ونقلت القناة الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن بيفرلى هو، مديرة مكتب الوقاية من الأمراض ومكافحتها ومكتب تعزيز الصحة قولها "إن اثنين من المرضى من الحالات المحلية التى تم تطعيمها بالكامل".

وأضافت أن المرضى الثلاثة المتبقين هم من الفلبينيين العائدين من الخارج وقد تم تطعيمهم أيضا بشكل كامل ولديهم سجل سفر من الولايات المتحدة.