العالم اليوم - جوائز دوري الأبطال.. بنزيما "الأفضل" وهذه تشكيلة الموسم

انتم الان تتابعون خبر جوائز دوري الأبطال.. بنزيما "الأفضل" وهذه تشكيلة الموسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:21 مساءً - بعد موسم استثنائي، حصل الهداف الفرنسي كريم بنزيما، على أول الجوائز الفردية القارية، والتي قد تكون فاتحة لجوائز كثيرة قادمة هذا العام.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اختيار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، كأفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم، الثلاثاء.

وقاد الهداف بنزيما فريقه ريال مدريد لإحراز لقب دوري الأبطال، بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في النهائي السبت الماضي.

وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل بنزيما، وصاحب هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال في باريس.

واختارت اللجنة الفنية في اليويفا التشكيلة المثالية لدوري الأبطال خلال الموسم الجاري بوجود بنزيما وفينيسيوس في خط الهجوم، إلى جانب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وضمت التشكيلة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، الذي ساهم بشكل مؤثر في حصد اللقب القاري رقم 14 لناديه، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، إلى جانب زميله لاعب الوسط لوكا مودريتش.

وشارك ليفربول بأربعة لاعبين في التشكيلة المثالية بوجود ثلاثي الدفاع ترينت ألكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وآندي روبرتسون، إلى جانب لاعب الوسط فابينيو، بينما غاب الهداف المصري محمد صلاح.

كما شهدت التشكيلة الأساسية وجود كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي وأنطونيو روديغر مدافع تشيلسي.

وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:

الحارس: كورتوا (ريال مدريد)

المدافعون: ألكسندر-أرنولد (ليفربول) روديغر (تشيلسي) فان دايك (ليفربول) روبرتسون (ليفربول)

الوسط: دي بروين (مانشستر سيتي) فابينيو (ليفربول) مودريتش (ريال مدريد)

الهجوم: مبابي (باريس سان جيرمان) بنزيما (ريال مدريد) فينيسيوس (ريال مدريد)