العالم اليوم - الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب أسلحة وذخائر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:21 مساءً - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، الثلاثاء، محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، فجر اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة أحد المتسللين وضبط آخرين كان بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة.

وأضاف: "تم تحويل المتسللين والمضبوطات إلى الجهات المختصة".

وشدد المصدر على أن "القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب ولكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".