نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عون يطلب من ميقاتي وحكومته تصريف الاعمال حتى تشكيل حكومة جديدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:08 مساءً - دوت الخليج :- دخلت الحكومة اللبنانية عمليا في مرحلة تصريف الاعمال بالتزامن مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد ابتداء من صباح يوم غد ، وفق ما تنص عليه احكام الدستور اللبناني.

واصدر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم بيانا طلب فيه من الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي "تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

فقد صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيان جاء فيه" انه عملا بأحكام الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ونظرا لبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد ،أعرب السيد رئيس الجمهورية عن شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

تجدر الاشارة الى مخاوف تسود الساحة السياسية اللبنانية من ان تؤدي نتائج الانتخابات النيابية التي لم تعط اكثرية لأي فريق سياسي الى زيادة الانقسامات وبالتالي عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت.

--(بترا)