الان برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ” ٣ اعدادي ” الترم الثاني من خلال بوابة نتائج الطلاب

تعتبر الشهادة الإعدادية أحد المراحل الفاصلة في المسار التعليمي للكثير من الطلبة والطالبات، حيث يقرر الطالب بناءا على ما حصل عليه من درجات في الشهادة الإعدادية نوع التعليم الثانوي الذي سيقوم بالالتحاق به، وتجري الآن على قدم وساق اعمال التصحيح في أغلب المحافظات التي لم يتم الإعلان فيها عن نتائج الشهادة الإعدادية حتى يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن وطمئنة الطلبة وأولياء أمورهم.

نتائج الشهادة الإعدادية 2022

جرت خلال الأسابيع الماضية امتحانات الشهادة الإعدادية دون وجود شكاوى تذكر، حيث لم تتلقى الغرفة المركزية لمتابعة اعمال الامتحانات شكاوى جماعية من أي محافظة، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المناهج التي تم تدريسها على مدار الفصل الدراسي الثاني، فيما عدا بعض الجزئيات التي تقوم بقياس الطالب المتميز ، وذلك تبعا للقواعد الخاصة بالامتحانات والموضوعة من قبل مستشاري التربية والتعليم في الوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

لا يزال الطلبة وأولياء الامور يترقبون الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني، والتي من المتوقع ظهورها في باقي المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أصدرت الوزارة قرار بأن تجري اعمال التصحيح والمراجعة بمنتهى الدقة حتى يحصل الطالب على الدرجات الخاصة به على اكمل تقدير، وذلك حرصا على مستقبل الطلبة والطالبات، يذكر أن الوزارة قد أكدت انه سوف يتم الإعلان عن كافة نتائج الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجاري، قبل أن تبدء امتحانات الثانوية العامة، والتي مقرر أن تبدأ خلال أيام قليلة، وذلك قبل انشغال المعلمين في اعمال التصحيح والمراقبة للمرحلة الثانوية، وسوف نتابع معكم من خلال ثقفني أولا باول النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية لكافة المحافظات فور ظهورها، حرصا على طمئنة الطلبة والطالبات.