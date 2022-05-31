نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس في المحافظات المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لكم ثقفني، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم، أعلنت العديد من المحافظات المصرية نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، حيث ظهرت نتائج ثالثة إعدادي في محافظة الجيزة، أسوان، شمال سيناء، دمياط، ويرغب العديد من الطلبة في التعرف على النتيجة ومعرفة الدرجات التي حصل عليها، في غضون ذلك يترقب بقية طلاب الشهادة الإعدادية موعد الإعلان الرسمي عن ظهور النتائج، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد ظهرت النتائج بشكل إلكتروني من خلال رقم الجلوس، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم كيفية الاطلاع على النتائج واستخراجها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

أعلنت العديد من مديريات التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وذلك للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأدى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني خلال شهر مايو الجاري، حيث كان توقيت الاختبارات يختلف من محافظة إلى محافظة أخرى بالإضافة لذلك كانت أيضا الأسئلة مختلفة من محافظة لأخرى، وذلك منعا لتسريب الامتحانات ومنعا لحالات الغش، وقد خاض الطلبة الامتحانات وسط إجراءات احتياطية مشددة، حيث تم العمل بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الثاني

تعد محافظة الجيزة هي أول المحافظات التي أعلنت عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ محافظة الجيزة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الثاني، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات الطلبة، وقد أدى الامتحانات النهائية نحو 183 ألف و881 طالب وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح 82.6%، وقد وصل عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية نحو 91 طالب وطالبة، وقدم المحافظ التهئنة لجميع الطلبة الناجحين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان 2022 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم في أسوان يوم أمس الأحد 29 مايو الجاري، بأن محافظ محافظة أسوان اللواء أشرف عطية قد اعتمد نتائج الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وقد بلغت نسبة النجاح في نتائج الدور الأول نحو 76.12%، وتقدم عطية بالتهنئة والتبريكات لعموم الطلاب الناجحين وتمنى لهم دوام التقدم والتفوق والنجاح، كما أشكر أولياء الأمور لوقوفهم بجانب أبنائهم الطلبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء 2022

ظهرت اليوم الإثنين الموافق 30 مايو الجاري، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء 2022، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بأن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ محافظة شمال سينا، قد اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وقد حققت نسبة النجاح نحو 82%، وبلغ مجموع الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الترم الثاني 8450 طالب وطالبة وقد سجل عدد الحضور 8202 طالب وطالبة، فيما غاب عن أداء الامتحانات 248 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط، بأن محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، قد اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، اليوم الإثنين 30 مايو الجاري، حيث سجلت نسبة النجاح نحو 72.37%، وقد بلغ إجمالي الطلبة المتقدمين لأداء الامتحنات 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29625 وقد بلغ مجموع الناجحين 21491 طالبا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

أكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأن محافظ محافظة كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وذلك قبل قليل اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، حيث حققت نسبة النجاح نحو 78.83%، وقد المحافظ التهنئة لجميع الطلاب النجاحين، وتمنى لهم دوام التفوق والتقدم والنجاح، وقد فعلت المديرية رابط الاستعلام عن النتائج، وللحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس تقوم باختيار المحافظة التابع له بالأسفل.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

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