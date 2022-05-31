نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بضغطة” ظهرت الآن.. رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 الترم الثاني، اشتدت عمليات البحث بشكل كبير من قبل عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في مدارس كفر الشيخ، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بأن محافظ محافظة كفر الشيخ قد اعتمد صباح اليوم الثلاثاء 31 مايو الجاري، نتائج الدرو الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، وقالت المديرية بأنها قد فعلت رابط الاستعلام الإلكتروني للحصول على النتائج، حيث يمكن الآن لجميع الطلب التعرف على النتيجة التي حصلوا عليها من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس، وفي الأسطر التالية تعرف على طريقة استخراج النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

بعد طول انتظار من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي، ظهرت ننتيجة الشهادة الإعدادي في محافظة كفر الشيخ الترم الثاني 2022، حيث جاء في البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم بأن جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، وقد سجلت نسبة النجاح نحو 8.83%، وقد بلغ مجموع الطلبة الذين تقدموا لأداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني نحو 60 ألف و812 طالب وطالبة، وقد خاض الاختبارات نحو 47 ألف و267 طالبة وطالبة، حيث غاب عن أداء الامتحانات 502 طالب وطالبة، ويمكن للطبة الآن معرفة النتيجة فور الإعلان عنها واعتمادها بشكل رسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 الترم الثاني

أكدت مديرية التربية والتعليم بأنها قد فعلت رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2022 بكفر الشيخ، حيث يمكن الآن من خلال خطوات بسيطة الحصول على درجات امتحانات المواد التي خاضها الطلاب، كما وفرت وزارة التربية والتعليم في مصر رابط منصة الشهادة الإعدادية، حيث أتاحت لطلاب الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات المصرية التعرف على النتيجة من خلال رابط المنصة الإلكتروني، ويتم الاستعلام والحصول على النتيجة إلكترونيا برقم الجلوس أو اسم الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بكفر الشيخ

نوفر لكم روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بمحافظة كفر الشيخ وكافة المحافظات، حيث يقوم طلاب الصف الثالث الإعدادي باختيار المحافظة ثم النقر عليها، وكتابة البيانات المطلوبة للاستعلام.