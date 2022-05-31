نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق ظهرت الكرخ الأولى والرصافة الأولى موقع نتائجنا ووزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الأول، فقد أعلنت بعد المحافظات النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية، وعبر رابط موقع نتائجنا ورابط موقع النجاح، لذلك هناك حالة ترقب وانتظار من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم، وتشير النتائج الأولية التي ظهرت أن النتيجة جيداً نظراً للظروف التي مر بها الطلاب والطالبات، ومقارنةً بالعام السابق فقد جاءت نسبة النجاح في محافظة الرصافة الأولى 63%، وسوف نستعرض معكم في هذا المقال رابط موقع نتائج السادس الابتدائي الكرخ الأولى والرصافة الأولى وباقي المحافظات، وكذلك طريقة استخراج النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وموقع النجاح.

أشارت وزارة التربية العراقية أن إعلان النتائج سيكون لامركزي ومتروك للمحافظات، كل محافظة تنتهي من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها، ثم تقوم برفعها على رابط موقع وزارة التربية العراقية ورابط موقع نتائجنا، وكذلك رابط موقع النجاح، وسوف نترك لكم في هذا المقال وعبر موقع ثقفني رابط وزارة التربية وطريقة الاستعلام عن النتائج واستخراج النتائج بالرقم الامتحاني.

نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2022 بالرقم الامتحاني تدريجياً كل محافظة تلو الأخرى، لذلك نحن هنا في موقع ثقفني نتابع النتيجة في جميع المحافظات لنخبركم بالنتيجة حال ظهورها، وكما ذكرنا لكم من قبل أن طريقة الاستعلام عن النتيجة تكون بشكل إلكتروني من خلال الرقم الامتحاني واختيار المحافظة، وسوف نوضح طريقة الحصول على النتيجة بالتفصيل في الفقرة القادمة.

رابط موقع نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول

يتم استخراج النتائج من خلال موقع وزارة التربية العراقية http://epedu.gov.iq/.

قم بالنقر على أيقونة “نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول”.

أدخل الرقم الامتحاني واختر المحافظة ثم انقر على بحث.

ويستطيع الطالب أن يحصل على النتيجة من خلال موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

وكذلك يتم استخراج النتيجة عبر موقع ناجح https://www.anajaah.com/.

ظهرت النتائج في الكرخ الأولى والرصافة الأولى

حتى الآن لم تظهر النتيجة سوى في محافظتي الكرخ الأولى والرصافة الأولى. ومن المتوقع أن تظهر نتائج باقي المحافظات تباعاً خلال الساعات القليلة القادمة. وجاءت نسبة النجاح مبشرة للغاية فقد وصلت في الرصافة الأولى إلى 63%.

إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية المقال وقد ذكرنا فيه رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول في العراق. وكذلك وضحنا طريقة استخراج النتيجة من خلال موقع نتائجنا وموقع ناجح وموقع وزارة التربية. وتتمنى أسرة ثقفني للجميع النجاح والتوفيق.