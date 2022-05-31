العالم اليوم - فيديو لمبابي وبنزيما.. أول لقاء بعد "وعد ريال مدريد"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمبابي وبنزيما.. أول لقاء بعد "وعد ريال مدريد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:23 صباحاً - لأول مرة منذ إعلان النجم الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جرمان، وعدم إيفاءه بوعده لصديقه في منتخب الديوك كريم بنزيما، التقى النجمان وجها لوجه.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في مركز فيرناند ساستر الوطني التقني، والذي يتواجد به منتخب فرنسا، استعدادًا لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية، لتهنئة اللاعبين لزميلهم بنزيما بعد حصده للقب دوري أبطال أوروبا وكان من بينهم مبابي.

وبمجرد وصول بنزيما إلى معسكر منتخب فرنسا، كانت كل العيون عليه وهُناك ترقب حول لقاءه مع مبابي، وخاصًة بعد تقارير عن استياء قائد ريال مدريد من زميله جراء التجديد لبطل فرنسا.

وجاء اللقاء الأول طبيعيًا ولم يكن هُناك برود أو توتر بل تعامل الثنائي بكل ود، كيليان عندما قابل كريم ابتسم وضحك مهاجم ريال مدريد، وقاما باحتضان بعضهما البعض.

كيليان مبابي وكريم بنزيما تربطهما علاقة قوية جدًا، منذ عودة قائد ريال مدريد للمنتخب الفرنسي قبل يورو 2020 الصيف الماضي.

وفي وقت سابق، نشر بنزيما بعد توقيع مبابي على عقده مع باريس سان جرمان حتى 2025، صورة غير مباشر له، وفيها مغني الراب الرحل توباك، والذي توفى بسبب خيانة أحد أصدقائه له.

وتحدث بنزيما كذلك عن فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد، وقال الفرنسي: "أنا كنت أتمنى أن يكون قادرًا على تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد".