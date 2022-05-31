نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443 الحج والعمرة قريباً فتح التسجيل عبر localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443، من أهم الموضوعات التي تزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع استطلاع شهر ذي القعدة 1443، والذي سيكون أول أيامه يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، وأكدت وزارة الحج والعمرة على أنه قريباً سيتم فتح التسجيل عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، على أن يتم توضيح كافة الاشتراطات والإجراءات للحجز خلال الأيام القادمة، فمن المتوقع أن يتم فتح التسجيل خلال الأسبوع القادم، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذلك نستعرض معكم أهم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية فتابعونا.

رابط التسجيل لحجاج الداخل 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “haj.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على “localhaj.haj.gov.sa“.

تحديد الرغبة في الحج.

الموافقة على الشروط والأحكام.

كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

تسجيل بيانات المتقدم للحج.

اختيار يوم النفرة من مني.

النقر على الخدمات الإضافية.

مراجعة البيانات مرة أخري قبل تأكيد الحجز.

تأكيد الحجز وطباعته وسداد الرسوم خلال 72 ساعة إلكترونياً.

متابعة إصدار تصريح الحج إلكترونياً.

موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1443

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير موقع التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، توفيراً للوقت والمجهود في الحصول على تصريح الحج والدخول للأماكن المقدسة، ضمن تفعيل النظام الإلكتروني في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين، وحاز الموقع على اهتمام كبير خلال موسم الحج 1442، نظراً لاقتصار الحج في ذلك الموسم على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، ولكن هذا العام أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح موسم الحج 1443-2022، لعدد مليون حاج بواقع 850 ألف من الخارج و150 ألف من الداخل، على أن يتم الترتيب لتنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 بين الحجاج.

المسار الإلكتروني

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على أنه من شروط التسجيل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل موسم 1443.

أن يكون المتقدم حاصل على اللقاح المعتمد ضد فيروس كورونا، ومن الفئات العمرية بين 18 إلى 65 عام.

وألا يكون مريض بأمراض مزمنة تمنعه من أداء الفريضة، ولم يسبق له الحج خلال 5 سنوات سابقة.

وقد أتاحت المملكة التسجيل بشكل فردي، وفتح التسجيل للمرأة دون محرم من خلال صحبة النساء.