قرارات جديدة من الاتحاد الأوروبى ضد روسيا بشأن البنوك والنفط

وقال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشال، إن "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك فى روسيا، من سويفت"، حيث يهيمن ذلك البنك على حوالى ثلث القطاع المصرفى فى البلاد.
ومن المتوقع أن يزيد ذلك الإجراء من عزلة النظام المالى الروسى، بعدما دخلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى شهرها الرابع.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت سيؤثر على الاقتصاد الروسى.
وأضاف بوريل، بحسب قناة إكسترا نيوز: "هناك خطة لحظر 90% من واردات النفط من روسيا بنهاية العام وسيكون هناك استثناء للدول التى تتلقاه برا".
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