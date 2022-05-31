اتهام جديد من موسكو لكييف

جدة - نرمين السيد - وقال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى فى روسيا، إن القوات الروسية هيأت الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن فى البحر الأسود وبحر آزوف.

على صعيد آخر، أفادت مصادر روسية اليوم الثلاثاء، بأن نظام الحرب الإلكترونية التابع للجيش الروسى، تمكن من إحباط مهمة طائرة مسيرة تابعة لحلف شمال الأطلسى "الناتو" فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا.

وأشارت المصادر الروسية إلى أن وحدات الحرب الإلكترونية، تمكنت من التدخل فى أجهزة الاستشعار اللاسلكية للطائرة المسيرة، ما جعل مهمتها بلا جدوى.

ويمتلك الجيش الروسى مجموعة واسعة من أنظمة الحرب الإلكترونية، من بينها أنظمة "كراسوخا"، و"موسكفا" و"مورمانسك بى إن" وغيرها من الأنظمة.