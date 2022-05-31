قفزة جديدة بأسعار البنزين فى بريطانيا.. الأسوأ لم يأتِ بعد

جدة - نرمين السيد - ووفقاً لمنظمة "النادى الملكى للسيارات فى بريطانيا" (RAC)، وصل متوسط سعر الديزل فى المملكة المتحدة يوم السبت إلى مستويات مرتفعة بلغت 182.71 بنس (2.31 دولار) للتر، مما دفع تكلفة ملء السيارة العائلية إلى أكثر من 100 جنيه إسترلينى للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفع فى يوم الأحد لتر البنزين الخالى من الرصاص إلى 172.73 بنس.

من جانبه، قال سيمون ويليامز المتحدث فى شؤون الوقود لدى "النادى الملكى للسيارات فى بريطانيا": "مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 115 دولاراً للبرميل، فإنَّ الأسوأ لم يأتِ بعد، خصوصا أنَ البنزين الآن أغلى من الديزل فى سوق الجملة".

كذلك عانى السائقون فى الولايات المتحدة من ارتفاع تكاليف الوقود. إذ وصل متوسط سعر التجزئة للبنزين بالنسبة للسائقين فى البلاد إلى مستوى قياسى، مع بدء انطلاق موسم القيادة الصيفى فى البلاد تماماً.