الصين تهدد بإعادة النظر فى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - هددت الصين، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر فى العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، إذا لم تحذف صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية التايوانى، ونشرتها أمس الإثنين.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، أمس الإثنين، قال رئيس تحرير "جيروسالم بوست" يعقوب كاتس: "تلقيت اتصالاً من السفارة الصينية، طالبتنى بحذف المقابلة مع وزير الخارجية التايوانى، أو قطع العلاقات مع الصحيفة والحط منها مع إسرائيل"، حسبما ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست". وبحسب الصحيفة، جاء طلب الدبلوماسية الصينية بعد وقت قصير من نشر مقابلة مع وزير الخارجية التايوانى على موقع الصحيفة، التى أكدت أنها ستكون متاحة بشكل كامل فى النسخة المطبوعة، اليوم الثلاثاء، حيث حذر وزير الخارجية التايوانى جوزيف وو، إسرائيل من عواقب اعتمادها الكبير على الصين، قائلاً إن بكين مستعدة لغزو تايوان.

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