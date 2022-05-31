“مبروك للناجحين” عرض نتيجة السادس الابتدائي العراق 2022 رابط شغال جميع المحافظات الدور الاول بالاسم

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“مبروك للناجحين” عرض نتيجة السادس الابتدائي العراق 2022 رابط شغال انتهت جميع المحافظات العراقية من أداء اختبارات الترم الثاني للعام الدراسي 2022/2021، وينتظر الآلاف من طلاب الصف السادس الإبتدائي نتيجة هذه الإختبارات، ومن المعروف أن الصف السادس هو نهاية مرحلة دراسية لبدء مرحلة دراسية جديدة وهي المرحلة الإعدادية، لذا يهتم الطلاب وأولياء أمورهم بهذه النتيجة جيداً، لذا يسود القلق داخل البيوت حتى ظهور النتيجة، وقد انتهت بالفعل معظم المدارس من أعمال التصحيح والمراجعة، وكذلك رصد الدرجات داخل الكشوف، وفي انتظار اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقي، ليتم طرحها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، حتى يتمكن الطلاب من معرفتها دون الحاجة للنزول إلى المدارس، وسوف نتعرف على موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 وكيفية الحصول عليها فور ظهورها.
نتيجة الصف السادس الابتدائى العراق 2022
نحن في انتظار اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق للعام 2022، وذلك فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقي، حيث يمكن الحصول على النتيجة فور ظهورها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، فمنذ جائحة كورونا والوزارة تعمل جاهدة على توفير أقصى درجات الحماية والأمان للطلاب، بدءاً من سير العملية التعليمية، مرورا بتأمين الأطفال أثناء الإمتحانات، وكذلك إتاحة المواقع الإلكترونية لعرض النتائج، لحماية الطلاب من النزول والتزاحم في المدارس لمعرفة النتيجة، وها نحن في انتظار الإعلان الرسمي لنتيجة الصف السادس الابتدائي 2022.
طريقة الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي
للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2022 يكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية عبر اتباع تلك الخطوات:
- لابد أولًا من تسجيل الدخول إلى موقع epedu.gov.iq . (استعلم عن النتيجة)
- ثم إدخال رمز التحقق لكي يتأكد الموقع أنك لست روبوت، وهو كتابة الرمز الظاهر في الخانة المطلوبة.
- اختيار نتيجة المدرسة.
- ثم تحديد الفصل الدراسي وهو الصف السادس الابتدائي.
- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب صحيح وفي المكان المحدد.
- وأخيرًا اختيار عرض النتيجة.
- في حالة اعتماد النتيجة وظهورها على الموقع، سوف تظهر درجات الطالب تفصيلاً في كل مادة.
- وكذلك المجموع الكلي الذي حصل عليه.
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