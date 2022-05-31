نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق جميع المحافظات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق بالتزامن مع الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم العراقية لظهور النتائج في كافة مناطق ومدن العراق، بعد أن تم الانتهاء من كافة مهام التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للطلاب والطالبات بالصف السادس الابتدائي بالعراق 2022، بعد أن تم نشر النتائج من خلال الموقع المفعل للاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني موقع “نتائجنا”، وعلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عن النتيجة عبر شبكة الانترنت والتعرف على الكشوفات الحاملة لأسماء الناجحين بالصف السادس الابتدائي بالعراق للفصل الدراسي الثاني لعام 2022، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم رابط وخطوات الاستعلام عن النتائج إلكترونياً.

أصدرت وزارة التربية العراقية بعض النتائج في بعض المحافظات في العراق وجاري رصد باقي المحافظات الاخري فالكل قد أوشك على الانتهاء وسوف يتم تفعيل خدمة الاستعلام عن نتائج الصف السادس العراق عبر وزارة التربية والتعليم، بكل سهولة يمكن لكافة الطلاب في العراق الاستعلام بالخطوات مثل ما سنوضح في المقال تابعونا.

رابط موقع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول في العراق

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول قامت الكثير من المدن بالعراق بالإعلان الرسمي عن نتائج أبنائها مثل النجف والكرج وكذلك الرصافة، وبابل والعديد من المدن، ومن وقتها وعمليات البحث متزايدة للغاية من أجل التعرف على نتائج الطلاب في المدن الأخرى ويترقبها أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج باقي المدن على موقع وزارة التربية العراقية وعبر موقع نتائجنا وكذلك موقع السومرية وهم المواقع الإلكترونية المفعلة من قبل الوزارة، ولديها كافة حقوق النشر للنتائج بكافة محافظات العراق تدريجياًـ بعد أن تقوم كل مديرية تعليمية على حدى باعتماد النتيجة، وتعلن انتهائها من مهام التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتحضير كشوفات الأسماء، بعد أن صرحت جهات مسئولة أن المحافظات التي لم تعلن بعد مازالت حتى الآن مستمرة في عملية التصحيح لأوراق الاختبارات التي أداها الطلاب.

اعلان نتائج الصف السادس بالعراق

يتمكن الآن كافة الطلاب والطالبات في كافة مدن العراق التعرف على نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق من خلال اتباع هذه الخطوات، فهي خطوات سهلة كالتالي:

يبدأ الطالب بالدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية . epedu.gov.iq

. من ثم يتم النقر على نتيجة الصف السادس الابتدائي.

اختيار الدور الأول.

مليء خانات البيانات المطلوبة أمامك يجب ان تكون صحيحة بدون أخطاء.

بالنهاية النقر على استعلام.

وسوف تظهر لك النتيجة فور رصدها بالموقع لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق، وبلغت نسبة نجاح الطلاب بنسبة 90% مقارنة بالسنوات الماضية فكانت نسبة النجاح هذه السنة مرتفعة، مما أثار حاله الفرحه والبهجة للطلاب واولياء الامور.

جاري رصد وتجهيز نزول الدراجات عبر وزارة التربية والتعليم للصف السادس الابتدائي قريبا، وسوف يتم تفعيل اللينك المخصص للاستعلام عن النتائج، ونوافيكم باخر المستجدات تابعوا معنا.

تصريحات وزير التربية والتعليم العراق

تحديث.. صرح وزير التربيه والتعليم بدولة العراق ان ساعات قليلة وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بدولة العراق ثم يتلوها جميع محافظات العراق.

أعلن الدكتور علي حميد وزير التربيه للعراق ان نسبة النجاح للعراق تصل 90% وهي نسبة مرضية للجميع متمنين دوام التفوق والنجاح.

أكد الوزير أن عملية التصحيح تمت بدقة وفحص لإعطاء كل ذي حق حقه من الطلاب وعلاج جميع السلبيات.