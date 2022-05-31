نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم حالا” نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق بالاسم 2022 رابط شغال لنتيجة الإبتدائية الدور الاول في المقال التالي
شغلت نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي لعامنا الحالي جميع أولياء الأمور، وذلك نظرًا لتأخرها في الظهور الغير معهود علاوةً على القلق الجيني داخل الأهالي فيما يخص مستوى أبنائهم، هذا وقد كشفت الوزارة عن بدء عملية تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بالطلاب على مستوى المديريات التعليمية، كما تم الإعلان عن ظهور النتائج فورًا بعد اعتمادها، وفيما يلي سنقدم كافة التفاصيل حول نتائج السادس الابتدائي لعام 2022 بالعراق.
نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 على موقع الوزارة
قد أُعلن أن النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي سيتم إعلانها فورًا بعد الانتهاء الكامل من تصحيح أوراق الطلاب واعتمادها وزاريًا، كذلك فمن المتوقع أن تظهر كل محافظة على حدة، وستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج لكل محافظة على موقعها الخاص، وتكون خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية كالآتي:
- في البداية يجب على ولي الأمر الراغب في الاستعلام عن شهادة طالب الصف السادس الابتدائي لعام 2022، بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية عبر هذا الرابط. epedu.gov.iq
- وبعد تسجيل الدخول على الموقع يتم كتابة اسم الطالب كما هو مطلوب على الشاشة الظاهرة أمام المستعلم.
- ثم يتم بعد ذلك اختيار المحافظة التابعة لها مدرسة الطالب، وبعدها كتابة رقم الطالب الخاص بأدائه الإمتحانات.
- وفي النهاية يتم الضغط على كلمة الاستعلام، وعندها ستظهر بيانات النتيجة فورًا إن تم الإعلان عنها.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2022 عبر موقع نتائجنا
وفيما يلي سنقوم بعرض الخطوات الواجب اتباعها لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي لعامنا الحالي بدون أي صعوبات، وكما ذكرنا فيما سبق خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر موقع الوزارة، فسنقوم عبر الخطوات اللاحقة بتوضيح كيفية الاستعلام عنها عبر موقع نتائجنا، كما سنذكر رابط الموقع للتسهيل تمامًا على أولياء الأمور، وتكون كما يلي:
- يجب على ولي الأمر في البداية الدخول على نتائجنا .
- ثم يتم إعادة كتابة رمز التحقق وذلك للتأكيد على أنك لست روبوت، وتكون عبارة عن أرقام ظاهرة على الشاشة يتم كتابتها في الخانة الموضحة لذلك.
- وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة “نتائج المراحل الدراسية” مع اختيار الصف المراد الاستعلام عنه.
- وبعدها يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ونضغط أخيرًا على أيقونة “الإستعلام عن النتيجة”.
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