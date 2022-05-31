“استعلم فورا” نتائج الصف السادس الابتدائي العراق جميع المحافظات 2022 ذي قار بالعراق بالرقم الامتحاني والاسم دور اول

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عمر شويل - جدة “استعلم فورا” نتائج الصف السادس الابتدائي العراق جميع المحافظات 2022 يعد التساؤل بشأن موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظات العراق الخاصة بالفصل الدراسي الثاني دور أول 2022م، حيث انتهى طلاب الشهادة الابتدائية اختباراتهم في يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري 2022م، وتعد هذه السنة هي إحدى أهم السنوات التعليمية الهامة في مراحل الإنسان التعليمية والتي تفصل بين مرحلة الابتدائية والإعدادية ويجب أن يتم تصحيحها بشكل جيد حيث يأخذ كل طالب حقه ويكون مستعدًا لمرحلة الإعدادية.
نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة ذي قار العراقية 2022م
أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق في محافظة ذي قار والخطوات تتمثل فيما يلي:-
- قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي من خلال الرابط الرسمي الخاص به. (الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في العراق)
- بعد ذلك يجب تسجيل دخولك على الموقع وبعدها سيتم عرض الصفحة الرئيسية للموقع.
- اختر منها “المحافظة” التي تريد الاستعلام بخصوصها وهي محافظة “ذي قار” وانقر على أيقونة “عرض”.
- يطلب منك الموقع كتابة اسم الطالب كاملًا ورباعيًا ثم كتابة رقم جلوس الطالب ورقمه القومي المكتوب على شهادة ميلاده.
- وآخر خطوة تتمثل في النقر على أيقونة “عرض النتيجة” وسيتم عرض كل البيانات ونتائج الطالب بدرجاته ونسبته المئوية.
نتيجة الشهادة الابتدائية محافظات العراق 2022م
أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق أن النتائج ستكون متوفرة على موقع الوزارة الإلكتروني لجميع المحافظات ومن المحافظات المتوقع ظهورها قريبًا هي ذي قار وبغداد والكرخ والرصافة، ولكن أعلنت الوازرة أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال قائمة حتى الآن لأن هذه المرحلة من المراحل الدراسية الهامة والتي يتم تحرّي الدقة في تصحيحها.
حيث يتم رصد الدرجة والمديرية التعليمية واسم الطالب والمدرسة الملتحق بها وكل ما يخص مرحلته الدراسية حتى يتم رفع النتيجة على الموقع بشكل سليم وبدون أي خطأ عند الاستعلام وخاصة وأنها مرحلة تفصل بين مرحلتين رئيسيتين في حياة الطالب ونقلة كبيرة ولذلك فالدقة مطلوبة وهامة وكان الطلاب قد أنهوا اختباراتهم في يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري عام 2022م الدراسي.
نسبة نجاح ذي قار العراق
- يبحث أولياء الأمور عن نتيجة الصف السادس في دولة العراق محافظة ذي قار.
- لذا نعلمكم ان نسبة النجاح في ذي قار تصل إلى 77% والتي أعلنها الموقع الرسمي لوزارة التربيه والتعليم.
- ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور النتيجة على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم ثم تلو المحافظات الأخرى للعراق.
- وهذا ما أكده وزير التربية والتعليم لدوله العراق الدكتور علي حميد مخلف الدليمي بعد اعتماد النتيجة إلكترونيا .
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