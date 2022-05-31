نيبال: انتشال جثث جميع ضحايا الطائرة المنكوبة

ووفقًا لوكالة "رويترز"، كان اثنان من ألمانيا وأربعة من الهند و16 من نيبال على متن طائرة "دى هافيلاند كندا دى إتش سى -6-300 توين أوتر" التى تحطمت بعد 15 دقيقة من إقلاعها من مدينة بوخارا السياحية، على بعد 125 كيلومترا (80 ميلا) غرب كاتماندو، صباح الأحد.
كانت الطائرة متجهة إلى جومسوم، وهو موقع سياحى شهير، على بعد 80 كيلومترًا (50 ميلًا) شمال غرب بوخارا، فى رحلة طيران مدتها 20 دقيقة.
وقال "ديو شاندرا لال كارنا"، المتحدث باسم هيئة الطيران المدنى النيبالية لـ "رويترز" "انتشل رجال الإنقاذ جميع الجثث البالغ عددها 22 جثة من موقع التحطم".
انتشل الجنود وعمال الإنقاذ النيباليون 21 جثة من بين حطام الطائرة متناثرة عبر منحدر شديد الانحدار على ارتفاع حوالى 14 ألفًا و500 قدم يوم الاثنين، وقال كارنا إنهم استعادوا آخر جثة صباح الثلاثاء.
وأضاف المسؤول إنه تم نقل جثث 10 ضحايا إلى كاتماندو يوم الاثنين وسيتم نقل الجثث الـ 12 المتبقية إلى العاصمة يوم الثلاثاء.
وأوضح كارنا أن الجثث سترسل إلى مستشفى (جامعة تريبهوفان) التعليمى لتشريحها وستسلم للعائلات بعد التعرف عليها، حيث تم الكشف عن أسماء الضحايا يوم الأحد.
وشكلت الحكومة النيبالية لجنة من خمسة أعضاء لتحديد سبب الانهيار واقتراح إجراءات وقائية لقطاع الطيران.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش النيبالى، نارايان سيلوال، أن فرق البحث تمكنت من العثور على حطام طائرة ركاب مفقودة، من دون تقديم تفاصيل حول مصير 22 شخصا كانوا على متنها.
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