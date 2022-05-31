كورونا فى كوريا الشمالية.. انخفاض الإصابات إلى أقل من 100 ألف

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فأن أعراض الحمى ظهرت على 96020 شخصا مع عدم الإبلاغ عن وفيات على مدار 24 ساعة.
وبلغ العدد الإجمالى لحالات الحمى منذ أواخر أبريل أكثر من 3.64 مليون حتى مساء أمس الإثنين، كما يجرى علاج ما لا يقل عن 182940 حالة وبلغ عدد الوفيات 70 وفاة.
ويسجل معدل الحمى اليومى فى البلاد تراجعا بعد أن بلغ ذروته عند أكثر من 392920 فى يوم 15 مايو.
وفى 12 مايو، أبلغت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 بعد أن أكدت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.
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