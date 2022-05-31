عاجل- روسيا تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الهولندية، قد أعلنت فى أبريل الماضى، عن خطط لإنهاء شراء الغاز الروسى تماما بحلول نهاية عام 2022.

وقالت إنها ستحاول تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على الحفاظ على الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة واستيراد المزيد من البلدان الأخرى.

وتحصل هولندا على حوالى 15% من إمداداتها من الغاز من روسيا.