ارتفاع أعداد المصابين بالحمى النزفية فى العراق إلى 115 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر ـ فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية، اليوم الثلاثاء ـ إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جراء هذا المرض، مضيفا أن أغلب المصابين تماثلوا للشفاء التام.

وأوضح البدر أن أغلب الإصابات وقعت فى محافظة ذى قار جنوب العراق، مشيرا إلى أنه تم إغلاق الأماكن المخالفة للتعليمات الصحية.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت، فى وقت سابق، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذى ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60%، مؤكدة عدم وجود أى علاج أو لقاح له حتى الآن.