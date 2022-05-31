عاجل- مغادرة أول سفينة تجارية من ميناء ماريوبول إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد سيطرت بالكامل على ماريوبول الأسبوع الماضى، عندما استسلم أكثر من 2400 مقاتل أوكرانى فى مصنع "آزوفستال" للصلب على بحر آزوف.

وقالت موسكو الخميس، إن الألغام أزيلت من الميناء وفتح مجددا أمام السفن التجارية.