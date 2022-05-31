هل يتحول جدرى القرود إلى جائحة؟ بيان مهم من الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - وقالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية فى مجال جدرى القرود - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدرى القردة مرض فيروسى نادر حيوانى المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعانى منها المصابون بالجدرى، ولكنها أقل شدة.