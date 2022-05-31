جدة - نرمين السيد - وقالت كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية فى مجال جدرى القرود - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدرى القردة مرض فيروسى نادر حيوانى المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعانى منها المصابون بالجدرى، ولكنها أقل شدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يتحول جدرى القرود إلى جائحة؟ بيان مهم من الصحة العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.