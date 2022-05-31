تحذير صينى جديد لأمريكا بشأن قضية تايوان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الصيني، وانج يى، إن سلطات الولايات المتحدة تتهرب بشكل متزايد من التزاماتها بشأن قضية تايوان، الأمر الذى "سيجلب لها المتاعب".

وأضاف أن فشل واشنطن فى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" يقوض السلام فى مضيق تايوان، مشددا على أن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يجب ألا تستمر فى التدهور. ويجب أن تتخذ واشنطن الخيار الصحيح، يجب أن ترتفع فوق منطق التنافس، وأن تزيد من التفاعل والتعاون"، موضحا أن المهمة الرئيسة التى تضعها الصين أمامها هى "تركيز الجهود من أجل تنميتها الخاصة".

وحذر وانج يى، من أن الولايات المتحدة إذا انتهجت سياسة تهدف إلى "الهزيمة الكاملة للصين والنصر المطلق للولايات المتحدة، فستواجه حتما احتكاكا متزايدا مع بكين"، معربا فى الوقت نفسه عن الأمل فى "ألا تتردد الولايات المتحدة فى اتخاذ إجراءات لإعطاء دفعة إيجابية لتنمية العلاقات بين بلدينا"، وفقا لوكالة "نوفوستى" الروسية.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتى، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار"، فيما حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكى من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان.