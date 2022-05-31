العالم اليوم - منذ سيطرة الروس.. إبحار أول سفينة شحن من ماريوبول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:21 صباحاً - غادرت سفينة شحن محمّلة بالمعدن ماريوبول، وفق ما أعلن زعيم انفصالي موال لموسكو، الثلاثاء، لتكون أول مركب يبحر من الميناء الأوكراني منذ سقط في قبضة القوات الروسية.

وكتب زعيم الانفصاليين الموالين للكرملين في دونيتسك دينيس بوشيلين على "تلغرام" "غادرت ميناء ماريوبول اليوم سفينة تحمل 2500 طن من لفائف الصفائح المعدنية، وهي متّجهة الآن إلى روستوف".

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