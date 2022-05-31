نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” فتح رابط تقديم رياض الأطفال 2023 kg.emis.gov.eg هنا المستندات المطلوبة وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد فتح رابط تقديم رياض الأطفال، والصف الأول الأبتدائي للعام الجديد 2023/2022، من أهم موضوعات البحث اليوم عبر محرك جوجل بعد الإعلان من قبل الوزارة عن فتح التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال، وتحديد المستندات المطلوبة التي سيتم رفعها مع طلب التقديم حتى يتم تجهيزها من الآن، تسعى وزارة التربية والتعليم إلي تقديم كافة خدماتها إلكترونياً، لتوفير الوقت والجهد على أولياء أمور الأطفال وتحقيق لمبدأ التحول الرقمي الذي تنشده الحكومة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم شرح لخطوات التسجيل.

وأعلنت الوزارة عن الحد الأدنى للسن المطلوب للتقديم في مرحلة رياض الأطفال وهو 4 سنوات، وكذالك الصف الأول الأبتدائي وهو 6 سنوات، وهذا في المدارس الحكومية الرسمية أما مدارس اللغات فيكون الحد الأدنى للسن أكبر من هذا طبقاً لكل محافظة ومدرسة، ومدى الضغط والكثافة عليها في التقديم وهذا وفق للقانون بالقرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن التسجيل في المدارس الحكومية.

وتهتم الوزارة بتقديم كافة خدماتها إلكترونياً بداية من مرحلة التسجيل، التي ستبدأ مع بداية الشهر القادم شهر يونيه 2022، ومتابعة الطلب إلكترونياً عبر رابط التسجيل الرسمي لمعرفة النتيجة للطلب، كما يمكن لولي الأمر الذي لا يستطيع التسجيل الإلكتروني، الذهاب إلي مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التي يرغب في التقديم إليها لمساعدته في التسجيل، وهناك تعلمات مشددة لهم بمساعدة أولياء الأمر.

رابط تقديم رياض الأطفال 2023/2022

الدخول على الموقع الإلكتروني emis.gov.eg .

. تسجيل وتحديد نوع المدرسة “رسمية/ رسمية لغات”.

تسجيل بيانات الطالب بصورة صحيحة “الاسم، الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد، تاريخ الميلاد، النوع”.

بعد تسجيل البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها أضغط حفظ المعلومات أو تسجيل.

أطبع أستمارة التقديم وأحتفظ بها لتقديمها إلي المدرسة عند أستكمال التقديم وتسليم المستندات المطلوبة.

موعد التقديم

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم فأن بداية فتح التسجيل هو 2022/06/01، ويستمر التسجيل مفتوح حتى نهاية الشهر في 2022/06/30، ولن تمدد فترة التقديم بعد هذا التاريخ.

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بعد الانتهاء من مرحلة التقديم في 30/06/2022 وهي المرحلة الأولى يبدأ بعدها مباشراً عملية مراجعة الطلبات المقدمة إلي كل مدرسة، وتقوم بطباعة الكشوف وفق الضوابط والشروط المحددة لعملية القبل وهذه الإجراءات تبدأ من الأول من شهر يوليو 2022/07/01 حتى نهاية الشهر 2022/07/31، حتى يتم تقديم مستندات الطالب إلي المدرسة ومراجعتاه.

ما هي شروط التقديم في رياض الأطفال

لا يقل عمر الطفل في 2022/10/01 عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات. عدم التقديم في أكثر من مدرسة رسمية للغات في وقت واحد مع الالتزام بالمربع السكني عند التقديم. عند التقديم للمدارس التجريبية التي تتطلب مقابلة لولي الأمر يجب إجتياز أختبار المقابلة. التزام ولي أمر التلميذ بسداد قيمة المصروفات المقررة لدخول المدرسة في غضون 15 يوم من إعلان النتيجة. الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل وملء الاستمارة الإلكترونية المطلوبة ومن لم يستطع عليه الذهاب للمدرسة لمساعدته في ذالك.

المستندات المطلوبة في التسجيل

شهادة ميلاد الطفل المميكنة “الكمبيوتر” وعدد 2 صورة منها. صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل. عدد 8 صور شخصية للطفل مقاس 4*6 حديثة. إيصال مرافق باسم ولي الأمر لإثبات مكان السكن. طابع مهن تعلمية بقيمة جنية، وطابع مشروعات فئة 10 جنية. البطاقة الصحية للطفل وتكون معتمدة من التأمين الصحي.

تقديم مرحلة رياض الأطفال

كما هو معروف أن وزارة التربية والتعليم تضع معايير محددة عند التقديم، ولكن قد تتشابه وتتوافر تلك المعايير في أكثر من طفل ويجب المفاضلة بينهم، وهناك بعض المعايير في المفاضلة فمثلاً عندما يكون هناك طفل له أخ بالمدرسة التي يرغب في التقديم إليها يكون له الأولوية في القبول عن طفل أخر بنفس المواصفات، بهدف أن يكون هناك أستقرار للطفل والأسرة، وتوفير للنفقات وذهاب الأسرة إلي أكثر من مدرسة في مكان مختلف.

وزارة التربية والتعليم

تعمل الوزارة على تطوير مرحلة رياض الأطفال وإكساب الأطفال المهارات الأساسية للتعليم، دون ضغوط الامتحانات والاختبارات، وكذالك إرساء التعاليم الدينية السليمة لخلق جيل واعي، وتنمية التفكير لدى الأطفال بدلاً من التلقين والحفظ.

هل معايير القبول في المدارس التجريبي والرسمية واحدة

سؤال شائع بين أولياء الأمور فكثير من أولياء الأمور، يبحثون عن المميزات والضوابط ومعايير القبول في النوعين الرسمي والرسمي لغات، ونوجز الفارق في معايير القبول في عدد المدارس التجريبي في مصر التي لا تزيد عن 1000 مدرسة على مستوى الجمهورية، لذا فالضغط يكون كبير عليها تضطر لرفع سن القبول عليها، عكس المدارس الرسمية العادية التي يزيد عددها عن 12 ألف مدرسة.