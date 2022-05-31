الآن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 كشوف pdf drive العراق بدون الرقم الامتحاني

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عمر شويل - جدة ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار فيما يخص نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في العراق عبر موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي 2022 النجاح وموقع وزارة التربية العراقية، حيث يزداد البحث من وقت لآخر من قبل الطلبة والطالبات وأيضاً أولياء الأمور رغبة في الوصول إلى رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في العراق.

نتائج السادس الابتدائي 2022 بغداد, ذي قار, ديالى, كربلاء, كركوك, نتائج السادس الابتدائي 2022 ميسان, المثنى, النجف, نينوى, القادسية, الأنبار, نتائج السادس الابتدائي بابل, صلاح الدين, الكرخ الأولى, الكرخ الثانية, الكرخ الثالثة, نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة الأولى, الرصافة الثانية, الرصافة الثالثة, السليمانية, واسط اربيل, دهوك ، وباقي المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022

نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة1 , الكرخ1 ، هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية العراقية، وذلك بعد انتهاء اللجان من جميع الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة النهائية للأوراق الامتحانية لطلبة وطالبات الصف السادس ابتدائي في تلك المحافظات، وكانت وزارة التربية العراقية قد أوضحت أنه يتم الإعلان رسمياً عن أسماء الناجحين في نتيجة السادس الابتدائي بالمحافظات العراقية متتالية محافظة تلو الأخرى فور الانتهاء من تلك الأعمال.

وكما هو موضح بالصورة المرفقة تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في الرصافة1 والكرخ 1 عبر موقع نتائجنا ، وجاري رفع النتيجة في باقي الحافظات العراقية ، وذلك بعد أن تعلن عنها رسمياً وزارة التربية العراقية.

أما فيما يخص موقع نتائجنا ، فهذا الموقع هو خاص برفع جميع نتائج السادس الابتدائي ٢٠٢٢ الدور الأول في العراق بكافة المحافظات، كما أن موقع نتائجنا من أشهر المواقع في العراق بعد موقع النجاح الذي يعمل أيضاً على رفع نتائج الامتحانات الوزارية ، وكانت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 ، قد نشرت أمس الإثنين منشوراً يتضمن أن نسبة النجاح لطلبة الرصافة الأولي قد بلغت 63‎%‎ ، مؤكده وجاري رفع النتائج عبر موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2022 نتائجنا الدور الأول

وبخلاف موقع نتائجنا ، يُمكنكم الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية واستخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالرقم الامتحاني ، أما عبر موقع نتائجنا لا يحتاج الطلاب إلى كتابة الرقم الامتحاني بل يتم تحميل كشوف أسماء الناجحين التي تكون عبارة عن ملفات pdf تحتوي على النتيجة.

وبخلاف ما قدمناه بخصوص نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 وزارة التربية العراقية قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن المديرية العامة للتربية في بغداد الكرخ الثانية قد انتهت من جميع الاستعدادات من أجل البدء في امتحانات المرحلة المتوسطة الدور الأول والتي بدأت في يوم الأحد 2022/5/29 حسب الموعد الذي حددته وزارة التربية العراقية.

تغطية – يزداد البحث حالياً عبر المحرك الشهير جوجل من قبل الطلبة والطالبات بالصف السادس الابتدائي بل وعدد كبير من أولياء الأمور في كافة المحافظات العراقية عن رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 في العراق ، ويراسلنا الكثير من خلال التعليقات على هذه الصفحة بطرح بعض التساؤلات حول موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2022 كربلاء, ذي قار, صلاح الدين, ميسان وباقي المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي 2022 كربلاء ذي قار صلاح الدين وباقي المحافظات

كما نود أن نُطالعهم أن وزارة التربية العراقية تعمل على رفع النتيجة لكل محافظة على حدة فور الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لأجل الإفراج عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 الدور الأول، كما نود أن نذكركم قراءنا الطلبة والطالبات أننا قريبين دوماً من الحدث ومتابعين لحظة بلحظة جميع ما يصدر عن وزارة التربية العراقية فيما يخص نتائج السادس ابتدائي 2022 في العراق جميع المحافظات ، وسنوافيكم بكل ما هو جديد خلال الوقت القادم.