عمل الكرواسون بالطريقة الفرنسية الأصلية..في 10 دقائق بس اعملي أسهل وأحلي كرواسون في البيت محشي بالشوكولاته طعمه تحفه

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عمل الكرواسون بالطريقة الفرنسية الأصلية، طريقة عمل الكرواسون سهلة للغاية حيث أنه من اشهي المخبوزات التي يفضلها الجميع، وهذا من خلال تحضيره بالشوكولاته، أو الجبن، وهو من المأكولات الفرنسية التي تتميز بطعمها المثالي، ورائحتها المميزة، فهو خفيف وسهل التحضير، كما أنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات، فجميع مكوناته اقتصادية، وموجودة في كل بيت، لذلك لا تترددوا في تجربة هذه الوصفة الرائعة، فهي مثالية للغاية، ومناسبة للجميع. عمل الكرواسون بالطريقة الفرنسية الأصلية مكونات تحضير الكرواسون بسيطة للغاية، وهي تتمثل فيما يلي: مكونات عمل الكرواسون خمسة أكواب من الدقيق.

كوبان من الماء الدافئ.

نصف كوب من الزيت كبير.

ربع كوب من اللبن البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الطعام، وسكر أبيض.

رشه من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

زبدة .

الحشو حسب الرغبة.

بيضة.

رشه فانيليا. طريقة تحضير الكرواسون من السهل تحضير الكرواسون في المنزل من خلال المكونات التالية:

في البداية عليك تحضير بوله عميقة، ووضع فيها كوبان من الدقيق.

بعدها يتم إضافة الخميرة للدقيق، وكذلك الملح والسكر واللبن البودرة، ويتم خلطهم جيدا.

وبعدها يتم إضافة الماء المزيج الدقيق بطريقة تدريجية، وبعدها يتم خلط المكونات للحصول على عجينة مناسبة.

بعدها يتم ترك العجينة لمدة لا تقل عن عشر دقائق من أجل اختبارها.

بعد مرور عشر دقائق اختمار العجين يمكنك وضع الزيت والباقي من كمية الدقيق، وبعدها يتم عجن العجينة مرة ثانية للحصول على قوام متماسك.

بعدها يتم تقسيم العجينة إلى كرات ذات حجم متوسط، وتترك لمدة عشر دقائق لكي ترتاح.

يتم رش القليل من الدقيق على الرخامة، وبعدها يتم فرد العجينة بالنشابة لكي تصبح رقيقة.

بعدها يتم دهنها بالزبدة، ويتم وضع بعض كرات العجين فوق بعضها مع دهن الزبد في كل طبقة، وفي النهاية يتم فرد جميع الطبقات بالنشابة.

يتم وضع حشوتك المفضلة سواء كانت شوكولاته أو جنب، وبعدها يتم لف العجينة.

على الجانب الآخر يتم تحضير صينية وتدهن بالزبد، وبعدها توضع قطع الكرواسون في صينية.

يتم خفق في وعاء البيض مع الفانيليا ويدهن به وش العجينة، وبعد ذلك يتم إدخالها في درجة حرارة 180 درجة، وتخرج بعد تمام النضج وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة عمل الكرواسون بالطريقة الفرنسية الأصلية..في 10 دقائق بس اعملي أسهل وأحلي كرواسون في البيت محشي بالشوكولاته طعمه تحفه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل الكرواسون بالطريقة الفرنسية الأصلية..في 10 دقائق بس اعملي أسهل وأحلي كرواسون في البيت محشي بالشوكولاته طعمه تحفه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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