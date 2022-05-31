نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط التسجيل في الفاقد التعلمي الكويت “مشروع الفاقد التعليمي” تعرف على موعد التسجيل للفترتين في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن بدأ التسجيل في الفاقد التعليمي الكويت 2022، حتى يتم التقديم من قبل الطلاب الذين تأثرو من فترة جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بداية من عام 2020 وحتى الآن، لتعويضهم عن الفقد في المواد الأربع الرئيسية، وحددت الوزارة المواعيد المقررة للتسجيل الإلكتروني ورابط التسجيل وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني فتابعونا.
أعلن السيد وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتي دكتور علي اليعقوبي، عن إطلاق مشروع الفاقد التعليمي تحت عنوان “إعادة تعزيز التعليم للجميع” وأكد اليعقوبي أن المشروع يهدف إلي تعويض الطلية عن ما فاتهم من دروس في المواد الأربع الرئيسية، “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مادة الرياضيات، مادة العلوم”.
مشروع تعويض الفاقد التعليمي. pic.twitter.com/pN02Qylnaf
— وزارة التربية (@MOEKUWAIT)
مشروع تعويض الفاقد التعليمي. pic.twitter.com/pN02Qylnaf— وزارة التربية (@MOEKUWAIT) May 30, 2022
موعد فتح رابط التسجيل في الفاقد التعليمي الكويت
إطلاق مشروع تعويض الفاقد التعليمي. pic.twitter.com/zYsGAejWws
— وزارة التربية (@MOEKUWAIT)
إطلاق مشروع تعويض الفاقد التعليمي. pic.twitter.com/zYsGAejWws— وزارة التربية (@MOEKUWAIT) May 30, 2022
كما جاء عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية، فأن رابط التقديم الإلكتروني لمشروع الفاقد التعليمي سيفعل بداية من، يوم الأربعاء الموافق 2022/06/01 القادم ويستمر الرابط مفتوح لمدة 10 أيام كاملة حتى 10 من نفس الشهر، المرحلة الثانية للتسجيل تبدأ من 2022/08/01 حتى يوم 2022/08/25، ثم يتم حصر للعدد المتقدم وتوزيعهم على المناطق التعليمية المختلفة في الكويت.
طريقة التسجيل في مشروع الفاقد التعليمي
كما جاء في الإعلان فأن الوزارة سوف تقوم بوضع الرابط الخاص بالتسجيل، على موقعها الرسمي على الإنترنت خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكنكم إتباع الخطوات التالية في التسجيل.
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية moe.edu.kw.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.
- تحديد أيقونة التسجيل في مشروع الفاقد التعليمي الكويت 2022.
- كتابة البيانات المطلوبة في استمارة التقديم الإلكترونية ويجب أن تكون البيانات صحيحة.
- مراجعة البيانات والتأكد من دقتها والنقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.
- الضغط على حفظ البيانات ثم إرسال الطلب.
أهداف مشروع الفاقد التعليمي
- تعويض الطلاب عن ما فاتهم من دروس في المواد الرئيسية.
- إعادة تعزيز التعليم لجميع الطلاب في الصفوف من الرابع الإبتدائي حتى الثامن المتوسط.
- العمل على رفع مستوى الطلاب في المواد الأربع الرئيسية السابق ذكرها في صدر المقال.
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