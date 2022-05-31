نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” رابط تقديم رياض الأطفال 2023/2022 kg.emis.gov.eg هنا الشروط والمواعيد شرح طريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم رياض الأطفال2023، من أهم المواضيع التي تشغل بال أولياء الأمور في مصر، بعد فتح التسجيل في العام الدراسي القادم 2023/20212 والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ التسجيل للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، بداية من يوم 2022/06/01 ويستمر التسجيل حتى نهاية الشهر عبر رابط kg.emis.gov.eg، وفق شروط محددة حددتها الوزارة في الأطفال الراغبين في التقديم، وأعلنت أن التقديم وتعديل الرغبات والاستعلام عن نتيجة التسجيل سوف يتم إلكترونياً، وبعد إعلان النتيجة يمكن لولي الأمر الذهاب بالملف وبه المستندات الرسمية الخاصة بالتقديم لمقر المدرسة التي تم قبول أبنه بها، وتقديمه لمدير المدرسة وفيما يلي تفاصيل التسجيل لكي جي العام القادم.

كما أعلنت الوزارة أن من لا يستطيع التسجيل الإلكتروني من أولياء الأمور، عليهم الذهاب إلي المدارس التي يرغبون في التسجيل بها، ومطالبة مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة بالتسجيل له، ويكون معه المستندات المطلوبة للتسجيل والتي سنقدمها لاحقاً داخل المقال، وهناك تعليمات للمدارس بمساعدة أولياء الأمور في التسجيل لأبنائهم لمن لا تتوفر له أمكانية التسجيل بنفسه.

ساعات قليلة ويتم تفعيل موقع التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادمة 2023/2022، من أجل أن يقوم أولياء الأمور بالدخول عليه وملء بيانات الاستمارة الإلكترونية للتقديم، ويشترط الدقة ورفع مستندات رسمية غير مزورة، لأنها سوف تراجع عند الذهاب إلي مقر المدرسة ويتم التأكد من صحتها.

ألية التسجيل عبر رابط وزارة التربية والتعليم

الدخول على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الدخول على أيقونة خدمات ولي الأمر للتسجيل من خلالها.

قم بتسجيل الرغبات في المدارس الرسمية التي ترغب في إلحاق أبنك بها ومراجعتها بدقة قبل اعتماد التسجيل وتأكيده.

قم بإرفاق صور المستندات المطلوبة ثم أكد التسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل وأنتظر النتيجة.

رابط تقديم رياض الأطفال 2022/2021

الدخول على رابط التسجيل kg.emis.gov.eg.

تحديد نوع المدرسة ” رسمي، رسمي لغات” وتحديد المحافظة.

تسجيل بيانات الطفل بدقة ” الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع”.

الضغط على تسجيل ثم طباعة أستمارة التسجيل الإلكترونية للمراجعة بعد تحديد المدرسة.

شروط التسجيل في مرحلة رياض الأطفال

يجب أن لا يقل سن الطفل في 2022/10/01 عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات في نفس التاريخ.

ألالتزام بالمربع السكني للطفل بناءً على العنوان المدون بالبطاقة الشخصية لولي الأمر.

تقديم ولي الأمر إقرار بال ألتزام بعدم التقديم في أكثر من مدرسة رسمية تجريبي في أن واحد.

الالتزام من ولي الأمر عند التقديم في المدارس التجريبي بسداد المصروفات خلال 15 يوم من إعلان النتيجة.

اجتياز الطالب المقبلة الشخصية في المدارس التجريبية.

موعد التقديم على رابط تقديم رياض الأطفال

يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 2022/06/01 الموافق 2 ذو القعدة 1443 هجري، وينتهي يوم 2022/06/30 من نفس الشهر وبعد هذا الموعد سوف يغلق الموقع ويتم إعلان نتيجة التقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال

شهادة الميلاد المميكنة “الكمبيوتر” مع عدد 5 صور ضوئية منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من يتولى شئون الطفل في حالة وفاة ولي الأمر.

صورة من إيصال مرافق لإثبات محل السكن لولي الأمر.

عدد 6 صور شخصية للطفل مقاس 4*6.

ملء البطاقة الصحية للطفل ويتم عملها بالتأمين الصحي.

طابع مهن تعليمية بقيمة جنية واحد، وطابع مشروعات فئة 10 جنية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون كل مقدمات التعليم إلكترونياً من خلال الإنترنت، وأن تسهل على الطلاب وأولياء أمورهم وأن تجعل كل طالب بقدر الإمكان يتم قبوله في المنطقة الجغرافية ألقريبة من مسكنه، لكي يسهل على أولياء الأمور متابعة أبنائهم في الحضانة يومياً ولتخفيف أعباء المواصلات على الأسرة، كل ذالك بفضل قاعدة البيانات الصحية لدى الوزارة.

أهداف وزارة التربية من مرحلة الحضانة

تهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال السنتين المؤؤهلتين للصف الأول الابتدائي في تعليم الطفل بعض القيم والأفكار البسيطة، التي تهدف إلي جعل الطفل يفكر في الأشياء التي يراها وقد قامت الوزارة من أجل ذالك، بتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة وإعطائهم دورات مكثفة في المدريات التعليمية بمحافظاتهم وتأهيلهم.

موعد إعلان نتيجة التقديم لرياض الأطفال

وفق البرنامج الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فأن التسجيل الإلكتروني سينطلق في الأول من يوليو 2022، ويستمر لمدة شهر كامل حتى 2022/06/30، وبعدها يتم تقييم الطلبات المتقدمة ومراجعة المستندات المطلوبة بداية من الأول من يوليو، ليتم إعلان القبول فور الانتهاء من عملية التقييم مباشراً، حتى يعرف كل ولي أمر المدرسة التي تم قبول طفله بها، ليستكمل الإجراءات ويقوم بالذهاب للمدرسة وتقديم المستندات المطلوبة للمراجعة.