وزير الدفاع الأمريكى: حرية الأوكرانيين تتعرض للهجوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوستن، فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، وفى إشارة إلى مواطنى أوكرانيا، أن "حريتهم تتعرض للهجوم، وأيضًا النظام الدولى المتجذر فى القواعد التى بنيناها منذ الحرب العالمية الثانية بكلفة رهيبة".
وشدد وزير الدفاع الأمريكى على أن بلاده تتفهم "التحدي" الذى يمثله التهديد فى أوكرانيا، مؤكداً: "نحن عازمون على مواجهته".
وتابع الوزير الأمريكى: "نستمد الإلهام من وحدة حلفائنا وشركائنا، ونستمد القوة من رجال ونساء جيش الولايات المتحدة".
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