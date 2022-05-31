وقف حال فى المكسيك.. الساحل الجنوبى يتعرض لأقوى إعصار خلال مايو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "abc news" الأمريكية، ضربت الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة أشجار النخيل ودفعت بالسياح والسكان إلى الملاجئ حيث توغلت فى منطقة ساحلية قليلة السكان باستثناء عدد قليل من المجتمعات الصغيرة على طول الشاطئ.

وأظهرت وكالة الدفاع المدنى فى ولاية أواكساكا بـ المكسيك عائلات تتزاحم فى ملجأ فى بوتشوتلا وانزلاقًا صخريًا وطينًا أغلق الطريق السريع بين تلك المدينة وعاصمة الولاية.

ووصل "أجاثا" إلى اليابسة على بعد حوالى 5 أميال غرب مدينة "بويرتو أنجل" الساحلية فى وقت متأخر من بعد الظهر كعاصفة قوية من الفئة 2، مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 105 أميال فى الساعة، لكنها سرعان ما بدأت تفقد قوتها مع تحركها إلى الداخل.

فى وقت متأخر من يوم الإثنين، تم تخفيض تصنيفها إلى عاصفة استوائية، حيث بلغت سرعة الرياح القصوى 70 ميلاً فى الساعة "110 كم فى الساعة".

قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إن "أجاثا" من المتوقع أن يتبدد بين عشية وضحاها، لكنه حذر من أن الأمطار الغزيرة للنظام لا تزال تشكل تهديدًا بفيضان مفاجئ خطير.

وقال خبراء الأرصاد، إن "أجاثا" كان أقوى إعصار على الإطلاق يصل إلى اليابسة فى مايو فى شرق المحيط الهادئ، مشيرين إلى أن الأعاصير فى المنطقة تبدأ عادة من الأمواج الاستوائية القادمة من سواحل إفريقيا.

وذكر المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير أنه من المحتمل سقوط من 10 إلى 16 بوصة من الأمطار على أجزاء من ولاية أواكساكا، بحد أقصى 20 بوصة، مما يشكل تهديدًا بالفيضانات والانهيارات الطينية.