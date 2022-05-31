تعطل خدمات القطارات فى بلجيكا (الأسباب والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت تقارير صحفية إن إن خدمات القطارات تعمل بربع قوتها فقط فى أجزاء كبيرة من البلاد، مشيرة إلى أن الإضراب من المقرر أن ينتهى مساء اليوم.

وتوقفت القطارات عن العمل تماما فى بعض المناطق بـ بلجيكا مثل لييج ولوكسمبورج ونامور، مما يعنى أنه لن يتم تشغيل قطارات هنا على الإطلاق.

ودعت بعض النقابات فى البلاد إلى إضراب وطنى شديد على مستوى جميع وسائل النقل، فيما تقول وسائل إعلام إن الإضراب سيؤثر على خدمات القطارات، فضلاً عن خدمات الترام والحافلات والمترو فى جميع أنحاء بلجيكا.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية أن ربع قطاراتها المجدولة ستعمل كما هو مخطط لها، بما فى ذلك واحد من كل ثلاثة قطارات بين المدن، وواحد من كل خمسة قطارات محلية بين المدن الكبرى.

وذكرت الشركة فى بيان صحفى أن معظم خدمات أوقات الذروة التى تعمل فى ساعات الذروة الصباحية والمسائية لن يتم تحديد موعدها يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة "من أجل الحد من ذلك قدر الإمكان، تم وضع خدمة قطار بديلة على أساس الموظفين الذين أشاروا إلى أنهم سيعملون".

ولم تؤكد شركة النقل العام فى بروكسل "STIB" بعد الخدمات التى ستعمل أو لن تعمل كالمعتاد يوم الثلاثاء، لكنها أضافت أن هذه المعلومات ستتاح على منصات التواصل الاجتماعى (تويتر وفيسبوك) من الساعة 06:00 صباح الثلاثاء.