العالم اليوم - قتال مستعر في سيفيرودونيتسك.. "مصانع الكيماويات" حجر عثرة

انتم الان تتابعون خبر قتال مستعر في سيفيرودونيتسك.. "مصانع الكيماويات" حجر عثرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:22 صباحاً - نقلت وكالة تاس للأنباء عن زعيم انفصالي تدعمه موسكو أن القوات الروسية سيطرت على حوالي ثلث مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، لكن هجومها يستغرق وقتا أطول مما كانت تأمل.

وأدى القصف الروسي إلى تحويل جزء كبير من سيفيرودونيتسك إلى أطلال ودخلت القوات الروسية الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، لكن الدفاعات الأوكرانية أبطأت الحملة الروسية الأوسع في منطقة دونباس.

ونقلت تاس عن ليونيد باسيشنيك زعيم جمهورية لوغانسك الشعبية قوله في تقرير صباح الثلاثاء: "يمكننا قول إن ثلث سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل".

وأضاف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية أن القتال مستعر في المدينة، لكن القوات الروسية لا تتقدم بالسرعة التي ربما كانت تأملها.

وقال: "لكننا نريد قبل كل شيء الحفاظ على البنية التحتية للمدينة".

وذكرت وكالة تاس أن تقدم القوات الروسية كان صعبا بسبب وجود العديد من مصانع الكيماويات الكبيرة في منطقة سيفيرودونيتسك.

واعترفت روسيا باستقلال لوغانسك عندما شنت موسكو اجتياحها لأوكرانيا في 24 فبراير، على الرغم من أن كييف وحلفاءها الغربيين يعتبرونها جزءا من أوكرانيا.

وتسعى روسيا للاستيلاء بالكامل على منطقة دونباس، التي تتكون من منطقتي لوغانسك ودونيتسك.