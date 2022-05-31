هجوم إرهابى جديد فى الكونغو يخلف عددا من القتلى والجرحى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - الهجوم الإرهابى الجديد أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل على أيدى إرهابيين تابعين لما تسمى بـ "القوات الديمقراطية المتحالفة" والتابعة لتنظيم داعش الإرهابى.
وذكرت وكالة فرانس برس، عن ساهانى كامبالى، رئيس فريق الصليب الأحمر، قوله: "نحن الصليب الأحمر المحلى فى بولونغو، عثرنا على 16 جثة لمدنيين و7 جرحى و5 شاحنات محروقة"، لافتا إلى أنه من بين القتلى رجل إسعاف من الصليب الأحمر المحلى، تم إطلاق النار عليه فيما كان يحاول الفرار.
وعلى صعيد آخر، أكد أنديكا ميهيكو رئيس شبيبة بولونغو، أن إرهابيى "القوات الديمقراطية المتحالفة" دخلوا إلى بولونغو وأحرقوا 5 آليات والأشخاص الذين كانوا فيها، كما أحرقوا المنازل.
جدير بالذكر، أن هذه المذبحة هى الرابعة التى تنسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى بولونغو منذ العام 2020.
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