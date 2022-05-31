زعماء الاتحاد الأوروبى يتفقون على إجراء جديد ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشاد رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، بالاتفاق ووصفه بأنه "إنجاز رائع"، بعد أن غرد مساء الاثنين بأنه "يغطى على الفور أكثر من ثلثى واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرًا ضخمًا لتمويل حربها". آلة".

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا إلغاء الوصول إلى مدفوعات "سويفت" لأكبر بنك فى روسيا "Sberbank"؛ وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة ؛ وعقوبات أخرى ضد "الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب فى أوكرانيا (على حد وصفه).

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد ناشد فى وقت سابق، زعماء الاتحاد الأوروبى، إظهار الوحدة ضد فلاديمير بوتين.

وفى قمة عُقدت فى بروكسل، كان قادة الاتحاد الأوروبى يحاولون إيجاد طريقة لاسترضاء رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، الذى عرقل اتفاقًا بشأن العقوبات الأخيرة ضد آلة بوتين الحربية.

وبموجب خطة "حل وسط"، نوقشت فى القمة، سيتم إعفاء النفط الروسى الذى يتم نقله عبر خط أنابيب يعود إلى الحقبة السوفيتية إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، من الحظر الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتفاق على حزمة عقوبات سادسة كان "خطوة مهمة إلى الأمام"، وإن الكتلة وافقت على "استثمار ضخم فى الطاقة المتجددة" من أجل التعويض عن التنويع بعيدًا عن النفط الروسى.

وقال شارل ميشيل إن المجلس الأوروبى ومجموعة الدول السبع مستعدان أيضًا لمنح أوكرانيا 9 مليارات يورو للمساعدة فى إعادة الإعمار بعد الحرب واحتياجات السيولة الفورية. ومع ذلك، حذرت فون دير لاين من أن أوكرانيا بحاجة إلى 5 مليارات يورو شهريًا لمجرد الحفاظ على الخدمات الأساسية.