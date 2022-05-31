نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تأكد بالسجل المدني” هل تم إيداع الضمان اليوم 1443 وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تم إيداع الضمان اليوم 1443، من أكثر الأسئلة شيوعا، وهذا حول موضوع يثير قلق المئات من الأفراد والأسر المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإداته وتنظيمه وقبول المتقدمين فيه، وهذا السؤال لا يشغل بال المستفيدين من الضمان القدامي ولكنه يشغل بال المستفيدين الذين تم قبولهم في الضمان المطور منذ أيام، حيث إن هذه الدفعة ستكون الدفعة الأولى لهم، وسنتابع معكم في هذا المقال موعد نزول الضمان المطور وأخباره، وكيف تتأكدون من بياناتكم على الموقع، فتابعوا معنا.

راتب الضمان

ويعتبر راتب الضمان الاجتماعي من أحد أكثر الأشياء التي ينتظرها المواطنين بين كل شهر وشهر آخر، حيث تم عمل نظام الضمان الاجتماعي بالأساس لدعم المواطنين الذي لا يكفي دخلهم لتلبية كل احتياجتهم الأساسية.

ويستفيد ملايين الأفراد ومئات الآلاف من الأسر من نظام الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور، وقد انتقل الكثير من الأشخاص في الضمان الاجتماعي المطور، وتم إعلان نتائج أهلية الكثير من الأشخاص في خلال الأيام الماضية، وهذا ما تعرفنا عليه في مقال أهلية الضمان المطور مايو 2022.

متى الضمان الاجتماعي

وأما بالنسبة لموعد الصرف، والذي تأخر هذا الشهر بالنسبة للمواطنين وهذا للعديد من الأسباب:

تعودنا أن الوزارة تصرف الضمان في خلال الفترة من يوم 20 ميلادي حتى يوم 1 ميلادي من الشهر الذي يليه.

توقع سفير الضمان الاجتماعي، والعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يتم الصرف بيوم 23 مايو، وهذا ما لم يحدث.

هل تم إيداع الضمان اليوم 1443

وقد جاءتنا أخبار جديدة، حيث أنه تم سحب تأدية الضمان الاجتماعي المطور، وسيتم صرف الضمان الاجتماعي المطور في حساباتهم المستفيدين بداية من يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، وهذه هي الدفعة الجديدة، التي تأخر نزولها.

معاشات الضمان الاجتماعي

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تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) معاشات الضمان الاجتماعي

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تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 30, 2022

وهذا منطقي حيث إنه تم صرف الضمان المطور الشهر الماضي بيوم 1 أيضا وهذه كانت دفعة شهر رمضان، وبما أنه تم صرفها بنفس الموعد الشهر الماضي، فإن هذا مؤشر أن الوزارة ستثبت هذا الموعد لصرف الضمان المطور، وهذا ما سنتابعه معكم في حالة إعلان الوزارة عن ذلك.

الاستعلام عن إيداع الضمان اليوم 1443

ويمكنكم التأكد من نزول المبلغ في حسابكم بكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني، وهذا في حالة اذا تأخرت الرسالة التي من المفترض أن يتم إرسالها في جوالكم، ويمكنكم الاطمئنان عن طريق تلك الخطوات: