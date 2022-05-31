نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يعلن عن المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443؟ وشروط القبول بالبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد في الفترة الحالية التساؤل حول التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتأخر في قبول المستفيدين الحاليين والجدد في البرنامج، وفي هذا الصدد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالرد على استفسارات المستفيدين وذكرت أن القبول والتسجيل في دورة الأهلية يستغرق حوالي تسعة أشهر من موعد التسجيل على أن يغلق باب التقديم في أكتوبر القادم، وفي تلك الأثناء لا يتأثر معاش المستفيد الحالي من البرنامج حسب الشروط القديمة.

الإعلان عن نتائج القبول في الضمان الاجتماعي المطور

واستكمالًا لما سبق فإن الوزارة قد أوضحت أن نتائج القبول في الضمان الاجتماعي بمن تتطابق بهم الشروط الجديدة سيتم الإعلان عنها مباشرةً ولكن بصورة تدريجية بعد الانتهاء من كل مجموعة من الأفراد المتقدمين، كما أنها سترسل رسالة نصية على الجوال الشخصي لكافة المستفيدين المقبولين المشمولين في الضمان الاجتماعي.

أما عن المستفيدين الحاليين من الضمان الاجتماعي فيصرف المعاش الشهري لهم في موعده المحدد من كل شهر هجري لحين توحيد موعد صرف المعاشات الأشخاص الحاليين والجدد ليكون في نفس الوقت، مع ضرورة تسجيل المستفيدين القدماء في الضمان المطور الجديد إذ أن التسجيل والنقل لا يتم تلقائيًا، ولمتابعة طلب التسجيل يمكن زيارة الموقع الخاص بالدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي لحين الرد بالموافقة أو السلب حسب شروط البرنامج الجديدة التي نوضحها لكم فيما يلي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أما عن شروط الضمان المطور التي قصدتها وزارة التنمية الاجتماعية فهي تنحصر في النقاط التالية:

المواطنين السعوديين فقط مع استثناءات معينة هي: الزوجة الأجنبية لرجل سعودي.

المطلقة أو الأرملة الأجنبية وزوجها سعودي على أن يكون لها أبناء منه.

وأبناء المرأة السعودية وطليقها أو زوجها المتوفي أجنبي.

الأرامل ولديهم أيتام حاملي بطاقات التنقل.

ذوي الإعاقات.

الإقامة بالمملكة بصفة دائمة. الحد الأقصى للدخل المسموح به بالنسبة للأسرة فهو 1100 أما الفرد المستقل فهو 500 ريال. عدم إقامة الشخص المتقدم في دور الإيواء التابعة للحكومة السعودية أو في السجون. توافر شروط وزارة التنمية الاجتماعية بما يخص الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء والالتزام بالبرامج المخصصة للتدريب. لا يملك أي أصول ذات قيمة.

الفرق بين النظامين السابق والمتطور

لا يوجد تحويل تلقائي لفرق البيانات المطلوبة بين النظامين السابق والمتطور وبالتالي يجب على المواطنين المؤهلين التسجيل في المنصة الجديدة ومع ذلك لن يتم إسقاط أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي من المنصة الحالية لأنهم مسجلون في النظام الأساسي الجديد للنظام المطور للضمان الاجتماعي كما تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على متابعة أولئك الذين لا يمكن تسجيلهم في المنصة الجديدة لمساعدتهم في عملية التسجيل.