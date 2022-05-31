نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيف اطمأن على راتب” نزل الضمان في حسابات المستفيدين sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزل الضمان، نتابع معكم أحد أهم الأخبار التي ينتظرها المواطن السعودي المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي كل شهر، وهذا سواء كان فردا أو معيلا لأسرة، ألا وهو نزول الضمان الاجتماعي المطور، حيث كنا ننتظر جميعا نزول دفعة الضمان المطور هذا الشهر، والتي تأخرت كثيرا بالمناسبة عن الموعد الذي توقعه الجميع، وسنتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنزول الضمان الاجتماعي، وكيف تطمأنون على الراتب الخاص بكم، وهل نزل لكم كاملا، وفي حالة عدم نزوله كاملا بالحساب كيف تتصرفون، كل هذا سنتعرف عليه هنا في هذا المقال فلا تذهبوا بعيدا.

هل نزل راتب الضمان اليوم

ونتابع معكم اجابة هذا السؤال، حيث انتظرنا كثيرا هذا الشهر على نزول دفعة شهر شوال والموافق مايو 2022 ميلاديا، وهي الدفعة الخامسة بنظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث انتظرها الجميع:

توقع الكثير من الأشخاص أن تنزل مبكرا هذا الشهر، وخاصة أن الوزارة لم تحدد موعد نهائي للصرف.

ظهرت نتائج أهلية الدفعة الجديدة مبكرا، وقد تعودنا أنه يتم صرفها بعدها بمدة قصيرة ولا تتأخر.

نزل الضمان

وقد جاء خبر سحب التأدية لدفعة الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بهذا الشهر، حيث نشر ذلك سفير الضمان الاجتماعي المطور على حسابه الرسمي على تويتر:

معاشات الضمان الاجتماعي

.

تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) معاشات الضمان الاجتماعي

.

تم سحب التأدية لمعاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ومتبقي فقط الإيداع بداية يوم الأربعاء#الضمان_الاجتماعي_المطور pic.twitter.com/WIBa8JdG35 — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 30, 2022

وكما تلاحظون فإنه سيتم إيداع هذه الدفعة في بداية الشهر الميلادي الجديد، وهذا ما حدث بالفعل الشهر الماضي، فهل هذا يعتبر مؤشرا أن الوزارة ستقوم بتثبيت هذا الموعد؟، هذا غير مؤكد، ولكن في حال نزول قرار رسمي فسوف نعلمكم هنا في موقع ثقفني.

وقد تابعنا معكم الساعة كم ينزل الضمان في الراجحي.

كيف اطمأن على راتب الضمان المطور 1443

وبما أن خبر النزول قد نزل، فيفترض أنه سيتم إرسال رسائل التأكيد للمستفيدين مع بداية الإيداع، ولكن في حالة اذا كان هذا الموضوع يقلقك وتريد المعرفة الآن، فيمكنك عمل ذلك إلكترونيا بكل سهولة عبر الجوال، وهذا عن طريق هذه الخطوات: