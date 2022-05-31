نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسح إلكتروني التسجيل على الدعم النقدي الموحد الأردن 2022 من صندوق المعونة الوطنية للحصول على الدعم التكميلي تكافل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل على الدعم النقدي الموحد الأردن 2022 من صندوق المعونة الوطنية حيث هو من يقوم بتقديم الدعم النقدي للمواطنين الأكثر فقراً كذلك برنامج دعم عمال المياومة، برنامج دعم عمال المياومة، برنامج التأمين الصحي الشامل، وجدير بالذكر أن الخدمة المتوفرة حالياً هي خدمة الدعم النقدي، وكثير من الأشخاص يسألون عن التسجيل على الدعم النقدي الموحد الأردن 2022 صندوق المعونة الوطنية الذي نوضحه في هذا المقال.

الدعم النقدي الموحد من صندوق المعونة الوطنية 2022

خدمة الدعم النقدي تقدم إلي الأسر الأكثر فقراً في دولة الأردن، حيث يقوم الأفراد بتقديم طلب الدعم النقدي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة كما ذكر الدكتور “برق الضمور” وهو مدير عام صندوق المعونة الوطنية، أنه يتم مراجعة الطلبات المقدمة ويتم اختيار الأسر الأكثر استحقاقاً بهذا الدعم النقدي في حالة وجود وظيفة حكومية يتمتع به رب الأسرة أو وجود أملاك خاصة يتم إلغاء الطلب.

مسح إلكتروني شهري للأسر المستفيدة من الدعم النقدي الموحد

وقد أكد الضمور على أنه يتم عمل مسح إلكتروني على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد وذلك لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا وإدخال أسر جديدة كل شهر وأن الأسر التي . لم تستكمل طلباتها قبل ذلك تستطيع الآن التسجيل إلكترونيًا على رابط مباشر تسجيل برنامج الدعم النقدي الموحد التكميلي (takaful.naf.gov.jo) عبر برنامج تكافل 3 صندوق المعونة الوطنية الأردن ( https://takaful.naf.gov.jo )، والذي سوف يستمر حتى نهاية هذا العام 2022

التسجيل على الدعم النقدي الموحد الأردن 2022

هناك عدة خطوات يجب السير عليها لكي يتمكن أي مواطن أردني من التسجيل على الدعم النقدي الموحد الأردن 2022 المقدم من صندوق المعونة الوطنية، وهذه الخطوات كالتالي:

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق المعونة الوطنية من خلال هذا الرابط takaful.naf.gov.jo

ثانياً يتم اختيار أيقونة الدعم النقدي الموحد والضغط علي خانة تقديم طلب تقديم، إذا كان المُتقدم يمتلك حساب بالفعل في صندوق المعونة الوطنية يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وهي الرقم الوطني وكلمة المرور الخاصين بالمستخدم، أما في حالة عدم امتلاك حساب يقوم المستخدم بعمل حساب وتسجيل الدخول من خلاله لأول مرة حيث يتم إدخال البيانات التالية( الرقم الوطني لرب الأسرة، رقم الهوية الشخصية، رقم الهاتف المعتمد للأسرة) .

ثالثاً بعد تعبئة البيانات الخاصة بالمستخدم، يتم إرسال الطلب.

جدير بالذكر أن ميعاد صرف تلك المعونات النقدية يتم كل شهر على عكس النظام السابق الذي كانت تصرف فيه المعونات كل 3 شهور.

>إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال موضحين التسجيل علي الدعم النقدي الموحد الأردن 2022 صندوق المعونة الوطنية ، وأهم المعلومات الخاصة بصندوق المعونة الوطنية.